Глава Талдомского округа проконтролировал ход модернизации тепловых сетей

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин лично проинспектировал процесс замены теплосетей в микрорайоне Юбилейный города Талдом, посетив участок у дома № 25 и провел рабочую встречу.

В ходе проверки выяснилось, что темпы выполнения работ подрядной организацией незначительно уступают запланированным. Несмотря на то, что это объясняется определенными факторами, существует риск срыва сроков реализации всего проекта.

Глава округа взял ситуацию под личный контроль и ведет активную работу с подрядчиком, чтобы выяснить причины задержек и оперативно устранить их. Осуществляется непрерывный мониторинг хода работ, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения. В ходе встречи были обозначены недочеты, и подрядчику настоятельно рекомендовано ускорить темп работ, привлечь дополнительные ресурсы, включая технику и персонал.

Реализация данного проекта имеет огромное значение для жителей Талдомского округа, и главным приоритетом является обеспечение качественного и своевременного завершения. Это необходимо для того, чтобы гарантировать комфортный и теплый отопительный сезон в каждом доме.