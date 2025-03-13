Глава Талдомского округа провел рабочую встречу на строительной площадке дома в Вербилках

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Вербилках, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья.

В мероприятии приняли участие профильный заместитель главы округа Вадим Барютин, руководитель территориального отделения Вербилки, депутат фракции «Единая Россия» Елена Горькова. Работы на строительном объекте ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время на строительной площадке в Вербилках находятся 67 рабочих, пять инженерно-технических работников, шесть единиц техники. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений: установка окон и входных дверей в квартиры, монтаж электропроводки, укладка плитки, штукатурка и шпатлевка.

Параллельно специалисты ведут работы на улице. Они выполняют армирование и бетонирование плит в котловане для того, чтобы в дальнейшем установить емкости ливневой канализации. Кроме того, рабочие отсыпают песок по периметру здания.

Приоритетная задача — предоставить 100 семьям качественное жилье, построенное в краткие сроки без нарушения технологий.