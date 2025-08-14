Глава Талдомского округа провел встречу с жителями села Квашенки

В рамках запланированной выездной рабочей группы администрации состоялась встреча с жителями села Квашенки, расположенного в пределах Талдомского округа.

Мероприятие проходило в здании Дома культуры, где собрались местные жители. В обсуждении приняли участие глава Талдомского округа Юрий Крупенин, его заместители, руководители ключевых департаментов и квалифицированные специалисты. Такой формат предполагает прямой диалог с населением и возможность оперативного реагирования на их обращения.

Жители села активно включились в дискуссию, поднимая вопросы, касающиеся различных аспектов их жизни: состояния дорожной сети, освещения улиц, функционирования жилищно-коммунальных служб и организации благоустройства.

Один из жителей, проживающий по адресу дом №13, обратился с просьбой о подрезке ветвей, которые затрудняют проход, восстановлении уличного освещения и удалении сорняков. Жительница дома №14 выразила обеспокоенность по поводу подтопления подвального помещения и необходимости ремонта межпанельных швов. В качестве решения принято решение направить специалиста для оценки ситуации на месте, а капитальный ремонт запланирован на 2026 год.

Особое внимание было уделено вопросам комфортной городской среды. Жители обратились с предложением обустроить рекреационную зону на месте бывшего детского игрового пункта, демонтированного в 2022 году. Данный вопрос был принят к детальной проработке. Также поступила просьба о расчистке родника, расположенного в деревне Дьяково – гражданам было разъяснено, что источник будет переведен на баланс для дальнейшего обслуживания и поддержания в надлежащем состоянии.

Инициатива о создании класса морского кадетского направления в местной школе была взята на личный контроль главы округа, и запланировано проведение совещания на следующей неделе для анализа возможности и условий реализации проекта.

Некоторые вопросы были урегулированы непосредственно на встрече, другие – переданы на контроль для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.