Глава Талдомского округа провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Запрудне

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Во Дворце культуры «Прогресс» Талдомского городского округа во вторник, 11 февраля, состоялся очередной прием жителей в формате выездной администрации.

На мероприятие мог прийти каждый желающий. На вопросы жителей отвечали глава Талдомского городского округа и заместители, депутаты фракции «Единая Россия», представители прокуратуры, Талдомского отделения Дубненской больницы, Мособлгаз, управления социального развития, руководители служб. Мероприятие организовали, чтобы жители могли озвучить просьбы и предложения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Особое внимание было уделено сфере жилищно-коммунального хозяйства, ремонту дорог и благоустройству территорий. Традиционно некоторые вопросы удалось решить непосредственно во время встречи. Те обращения, которые требуют более детального изучения, взяты на контроль.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Встречи в подобном формате будут продолжены из-за своей эффективности. Для удобства жителей они пройдут на территории разных населенных пунктах муниципалитета. О встречах заранее оповещают на официальных портала администрации.