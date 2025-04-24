Глава Талдомского округа вручил первые паспорта юным гражданам

Глава округа, выступая перед юными участниками торжества, акцентировал внимание на важности этого момента в их становлении. Паспорт — это не просто формальность, а важный символ перехода во взрослую жизнь и рубеж на пути к независимости.

На мероприятии присутствовали близкие и родители подростков, что создало атмосферу особой радости и гордости. Глава округа отметил, что теперь, когда у молодых людей есть паспорт, перед ними открывается широкий спектр перспектив: от продолжения образования и поиска работы до возможности реализовать свое избирательное право на выборах. Это время, когда молодые люди начинают чувствовать свою причастность к обществу и осознавать свою роль в нем.

Радостные жители Талдома с благодарностью принимали свои новые документы, выражая надежду на светлое будущее. Многие из них уже задумываются о планах на будущее, представляя новую главу своей жизни.

Добавим, что все желающие могут стать свидетелями торжественной церемонии вручения паспортов, для этого необходимо заранее уведомить об этом при подаче заявления в Многофункциональный центр.