Глава Тихомиров: в Дубне подключены к отоплению 65% домов

В четверг, 10 октября, по состоянию на 09.00 в Дубне подключены к отоплению 65% домов, сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Глава округа отметил, что 65 % МКД — это 271 дом. В связи с началом отопительного сезона специалисты перешли на круглосуточный режим работы.

«В районе Большой Волги мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде МКД, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Вернова, Станционной, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — отметил глава Дубны.

Глава округа Тихомиров обратил внимание, что ресурсоснабжающая организация несет ответственность за подачу отопления до жилых домов. Непосредственно внутри зданий (МКД) ситуацию контролирует управляющая компания. Информация полезна жителям, чтобы оперативно связываться со специалистами в случае проблем. Например, если в доме отсутствует тепло или имеются вопросы по поводу работы отдельных батарей, необходимо обращаться в УК или ТСЖ.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей за понимание и терпение.