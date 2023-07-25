Глава турагентства Ржевская назвала цены на отдых в Абхазии

По словам руководителя турагентства «Сирена Тревэл» Юлии Ржевской, отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии в текущем году обходится туристам дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что такая ситуация наблюдается первый раз за 20 лет.

По мнению эксперта, путевки для отдыха в данной стране доступны, однако его по понятным причинам выбирают немногие.

Она отметила, что также подорожал и авиаперелет в страну.