Глава украинского МИД Кулеба отказался назвать Крымский мост гражданским объектом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал теракт, который ВСУ устроили в ночь на понедельник, 17 июля. По его словам, удивляться тому, что путепровод взорван нечего - все закономерно.

Журналистами, в частности, был задан вопрос, как можно было атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом и по нему регулярно ездят абсолютно мирные российские граждане.

«Что заставляет вас верить, что Керченский мост — это объект гражданской инфраструктуры. Не всякий мост является гражданским [объектом] по определению?» — цитирует Кулебу УНИАН.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

На данный момент логистическая схема на полуострове изменилась. Добраться до Краснодарского края или Ростовской области можно через новые регионы. Также работает паромная переправа и железнодорожное сообщение.