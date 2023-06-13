Глава «Укргидроэнерго» Сирота: вода в Крым из Днепра не будет поступать как минимум год

Из-за разрушения Каховской ГЭС и последовавшего вслед за этим разлива одноименного водохранилища жители Крыма уже сейчас испытывают серьезные трудности с водоснабжением, считает гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Как отметил Сирота, в Каховском водохранилище в настоящее время упал значительно ниже необходимого для подачи воды через Крымский канал уровень. А это означает серьезный дефицит водоснабжения для крымчан.

«Вода в Крым не будет поступать по меньшей мере в течение года», - сообщил Сирота в соцсетях.

Глава «Укргидроэнерго» также проинформировал ,что жители Запорожской и Херсонской областей РФ, а также украинских Николаевской и Днепропетровской областей испытают также серьезные проблемы с подачей воды.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.