Глава УПЦ Онуфрий в ответ на требования киевского режима покинуть лавру провел в ней службу

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел в субботу, 1 июля, богослужение в Киево-Печерской лавре. Таким образом предстоятель отреагировал на ультиматум Министерства культуры Украины монахам лавры покинуть все ее и помещения до 4 июля.

Ранее сообщалось, что украинский минкульт потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Соответствующее распоряжение следует из указа, опубликованном в соцсетях адвоката монастыря Никиты Чекмана. В случае отказа монахов покинуть помещения, в дверях начнут менять замки.

«Первого июля 2023 года, накануне недели 4-й после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре», - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В конце марта минкульт Украины в одностороннем порядке разорвал договор с УПЦ об аренде помещений заповедника Киево-Печерской лавры. Работы по приемке имущества должны были начаться 30 марта. Ранее украинские власти потребовали от священнослужителей выселиться из корпусов лавры. Покидать заповедник монахи отказались. Наместник одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на Украине митрополит Павел назвал действия украинских властей незаконными.

Гонения на представителей УПЦ на Украине обострились после начала специальной военной операции РФ. По всей стране раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытки захвата храмов и церквей, где проводят службы священнослужители УПЦ. Администрации украинских городов насильно выгоняют священников и монахов и передают имущество ПЦУ.

Власти Украины связывают деятельность УПЦ с деятельностью Российской православной церкви (РПЦ), хотя с 2019 года украинская церковь является независимой. В соседней стране регулярно проводят обыски у священников, а также задерживают их.