Глава вместе с лицеистами Фрязина отметили Международный день волонтера

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил добровольцев муниципалитета и Подмосковья с Международным днем волонтера. Кстати, 5 декабря он провел в кругу лицеистов. Среди учеников есть те, кто помогает окружающим абсолютно бескорыстно.

«В 2023 году ребята отмечают важное событие – уже шестой год работает одно из самых многочисленных добровольческих объединений – «Чистые сердцем». За это время команда организовала более 100 мероприятий», - рассказал глава.

«Чистые сердцем» работают с инвалидами. Также неравнодушная молодежь собирает посылки на фронт для бойцов СВО. А еще дети сохраняют традиционные ценности.

«Благодаря их горячему и неутомимому желанию помогать, в нашем Наукограде каждый год проводится крупное мероприятие - Межмуниципальный спортивно-массовый и творческий фестиваль «Все люди важны». Вручил самым активным мальчишкам и девчонкам грамоты и благодарности по случаю праздника, а начинающим - их первые волонтерские книжки», - сообщил Дмитрий Воробьев.

Руководитель муниципалитета отметил, все общественники - молодежь, семьи, пожилые люди – помогают успешно развиваться как самому Фрязино, так и всему Подмосковью.