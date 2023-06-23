Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил пострадавших в результате падения лифта

Глава Воскресенска Алексей Малкин навестил в больнице пострадавших в недавнем несчастном случае. В своем Telegram-канале Малкин рассказал, что состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Малкин рассказал, что ему позволили посетить граждан уже сегодня. Глава городского округа пообщался с пострадавшими и врачами, удостоверившись, что жизням Романа и Галины ничего не угрожает. Он сообщил, что лично контролирует ситуацию и желает пострадавшим скорейшей поправки.

Ранее «Подмосковье Сегодня» сообщало, что в Воскресенске произошло падение лифта в многоэтажном жилом доме. Лифт упал с 5 этажа с двумя пассажирами, мужчиной и женщиной.

Областной Следственный Комитет проводит проверку по факту травмирования двух человек в результате инцидента.