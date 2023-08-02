Глава Воскресенска поздравил десантников с 93-й годовщиной образования ВДВ

Сегодня в России отмечается День образования Воздушно-десантных войск. Со знаменательным праздником глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил всех, кто служил и служит в ВДВ.

За время существования голубых беретов, десантники вписали десятки героических страниц в историю нашей страны. Эти бойцы всегда оказываются на передовой и в самых горячих точках. Сегодня десантники вновь стоят на защите нашей страны в зоне СВО и каждый день доказывают, что нынешнее поколение бойцов достойно принимает эстафету у предшественников.

«Желаю всем, кто посвятил себя службе в «крылатой пехоте» здоровья и возвращения домой с Победой!» - сказал Алексей Малкин, поздравляя десантников.

В этот день мужчины не только поздравляют друг друга, но и вспоминают ушедших товарищей. В Воскресенске память павших почтили минутой молчания.