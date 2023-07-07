Глава Воскресенска провел встречу со старостой деревни Шильково

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин провел встречу со старостой деревни Шильково Оксаной Митясовой. В ее рамках обсудили актуальные для населенного пункта вопросы.

В деревне проживают активные и инициативные граждане. Ранее они приняли участие в голосовании по ремонту дорог, который был проведен в 2022 году. Также жители привели в порядок территорию возле пруда. В планах — расширение пляжной зоны. Деревня включена в программу соцгазификации. Работы в ее рамках проведут в 2027 году.

Сейчас особенно остро для жителей стоит вопрос ремонта пешеходного моста, который ведет к роднику. Малкин заверил, что проблема будет решена.

«Окажем содействие, предоставив строительный материал», — сказал он.

Глава добавил, что до конца лета в деревне также обследуют деревья и в случае необходимости проведут опиловку.