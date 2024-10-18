Глава Воскресенска вручил сертификат на приобретение жилья студентке местного колледжа

В г.о. Воскресенск продолжают вручение государственных жилищных сертификатов детям-сиротам. Недавно секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава округа Алексей Малкин обрадовал местную жительницу, передав такой важный документ.

В 2024 году в Воскресенске собираются обеспечить жильем 16 детей из числа сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Как уточнил Алексей Малкин, в настоящее время для этих целей вручили 11 жилищных сертификатов. Еще один совсем недавно глава передал жительнице округа Марии Шевцовой.

Девушка с малых лет росла и воспитывалась в приемной семье, где получала любовь и поддержку. Сейчас она является студенткой Воскресенского колледжа, учится на специальности «повар-кондитер». Выбор считает правильным и интересным. Мария Шевцова успешно проходит практику, а в свободное время увлекается вязанием, рисованием картин по номерам и активно помогает своим приемным родителям по дому. Словом, девушка никогда не сидит без дела. Свое жилье позволит ей и дальше следовать пути саморазвития, строить личную жизнь и реализовать смелые планы.

«Очень рад за девушку, сердечно поздравил и пожелал счастья в жизни. Собственное жилье – отличная возможность для удачного старта, развития и дальнейшей самореализации», — сказал глава городского округа Воскресенск.

Напомним, что жилищный сертификат дает право на получение субсидии. Ее можно потратить на новое жилье или погасить ипотечный кредит. Такая возможность есть у детей-сирот во всех регионах страны.