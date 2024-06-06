Глава Воскресенска встретился с жителями села Невское в рамках выездной администрации

Мероприятие состоялось на свежем воздухе на детской площадке. Пока родители решали важные вопросы, их дети веселились под присмотром аниматоров.

Жители села Невское обращались с разными вопросами, которые касаются ремонта водозабора, газификации, оплаты за ЖКУ, благоустройства территории, транспортного сообщения, расселения из аварийного жилья и медицины. Поступили обращения с просьбой о строительстве газовой котельной и замене канализационных труб в подвале. В зимний период времени просят уделять пристальное внимание содержанию тротуаров.

«Сегодня мы выехали в село Невское. Мы сделали новый формат и провели ее на детской площадке. Аниматоры развлекали детей, пока их родители задавали волнующие их вопросы. Вопросы были разные, на все мы ответили и часть удалось решить на месте. Остальные взяли на контроль и обязательно дадим ответы жителям об исполнении поручений», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На встрече присутствовали заместители главы и депутаты. Алексей Малкин отметил важность подобных мероприятий, которые способствуют оперативному решению любой проблемы.

«Благодарю всех причастных за организацию выездной администрации в новом для нас формате. Такие встречи будем продолжать», — отметил Алексей Малкин.

Положительно относятся к встречам в формате выездной администрации и жители городского округа Воскресенск.

«Задал вопрос главе о строительстве новой котельной. Алексей Валерьевич объяснил, что она появится у нас уже в следующем году. На мой взгляд, данные встречи очень эффективны. Если их не проводить, то жители не будут принимать участие в жизни и развитии округа. Также это очень удобно для нашего старшего поколения, им не нужно ехать в город», — рассказал староста села Алексей Мовсесян.

Глава округа Малкин узнал у жителей села мнение о реализованных проектах в округе и проинформировал о планах на текущий год.

Встречи с жителями округа проходят в рамках партийных проектов «Единой России» — «Школа грамотного потребителя» и «Российское село».