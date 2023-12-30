Глава ВЦИОМ Федоров назвал гибель Евгения Пригожина большой удачей для России

Гибель создатели ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области в конце августа нынешнего года во время крушения самолета стала, если так можно сказать, большой удачей для России. Такую точку зрения высказал руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Федорова пояснил, что Пригожин повел себя во время проводимой Россией СВО не как системный игрок, поставив тем самым под угрозу устойчивость российского государства.

«В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах — большая удача для страны. Было бы большой проблемой для России, если такое продолжение появилось», — сказал он.

По мнению Федорова, после неудавшейся попытки военного мятежа и последовавший за этим гибели Пригожина «вся страна выдохнула».

При этом, директор ВЦИОМ назвал Пригожина довольно талантливым человеком, который просто «заигрался».