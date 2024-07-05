Глава Жигалкин обсудил с жителями Котельников благоустройство детской площадки

Новая игровая зона и футбольное поле появятся между домами Кузьминская 11 и 13. Детская площадка займет 450 квадратных метров территории. Только песочный дворик рассчитан на 50 квадратных метров. Детская площадка предназначена для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Проект реализуют в рамках программы губернатора по строительству и ремонту современных детских игровых площадок.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поручил отделу благоустройства составить план благоустройства футбольного поля с учетом всех пожеланий жильцов.

Глава Сергей Жигалкин напомнил, что до конца недели жители могут проголосовать за один из трех вариантов благоустройства, который им нравится больше всего. Для этого необходимо вступить в закрытый телеграм-канал. В нем опубликованы три фото разных проектов. Голосование проходит анонимно. Жильцам важно участвовать в благоустройстве своего района, тогда новая локация станет одним из самых любимых мест для досуга на свежем воздухе, уверен глава округа.