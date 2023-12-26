Главе подмосковной Истры вручили благодарность федерального омбудсмена

«Особое внимание продолжаем уделять поддержке военных, участвующих в СВО, а также их семьям. Это сотни гуманитарных конвоев, сотни тонн различных грузов, от маскировочных сетей до автомобилей и коптеров с тепловизорами», — сказала Татьяна Витушева.