Главе подмосковной Истры вручили благодарность федерального омбудсмена
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская вручила благодарность главе городского округа Истра Татьяне Витушевой от имени федерального Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
«Мне очень приятно вручить награду такого уровня главе городского округа Истра Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за Ваш созидательный труд», — сказала Ирина Фаевская.
По словам Татьяны Витушевой, вся работа выстраивается с учетом запросов жителей округа, а новые и современные механизмы взаимодействия с населением помогают быстро и успешно решать социально-значимые вопросы.
«Особое внимание продолжаем уделять поддержке военных, участвующих в СВО, а также их семьям. Это сотни гуманитарных конвоев, сотни тонн различных грузов, от маскировочных сетей до автомобилей и коптеров с тепловизорами», — сказала Татьяна Витушева.
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