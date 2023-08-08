Главе Подольска доложили о готовности школ к новому учебному году

Ситуацию с готовностью учебных учреждений к 1 сентября обсудили на аппаратном совещании с главой г. о. Подольск Дмитрием Жариковым. Приемка школ завершена, все учреждения образования на 100 % готовы к новому учебному году.

Ученики СОШ № 14 встретят 1 сентября в обновленном здании. Капремонт здесь провели по программе «Образование Подмосковья». А по нацпроекту «Образование» на базе Быковской и Сынковской школ свою работу начнут центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Современной компьютерной техникой оборудуют СОШ № 20 и Львовскую школу № 4, они вошли в проект «Цифровая образовательная среда».

Ремонтные работы в детсадах и школах должны завершиться к концу августа, идет проверка зданий на предмет пожаробезопасности и антитеррористической защищенности.

На контроль взят и один из главных вопросов — обеспечение школьников горячим питанием. В этом году оно расширится по поручению губернатора. В меню школьных столовых появятся наггетсы, вареники и другие любимые ребятами сытные и питательные блюда. Причем дети бойцов СВО получат горячее питание бесплатно.