Главе СК России доложили о возбуждении дела после нападения на Милашину и Немова в Чечне

Председателю СК России Александру Бастрыкину сообщили о том, как развиваются события после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Стало известно, что возбуждено уголовное дело.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале ведомства. Там говорится, что дело возбуждено по части 2 статьи 112 и части 2 статьи 115 российского УК.

Следователи Чечни ищут подозреваемых в жестоком нападении, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что Милашина и Немов прибыли в Грозный 4 июля на приговор Зареме Мусаевой, когда на них напали неизвестные. Пострадавшие получили ранения и переломы.