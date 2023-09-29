Главгосстройнадзор назвал муниципалитеты, которые активно используют приложение «Подмосковные стройки»

Так, возглавили рейтинг пользователи Одинцово — их число превысило тысячу. В тройку лидеров вошли Химки и Солнечногорск с показателями 948 и 826 соответственно. Помимо них, в рейтинг вошли Красногорск, Богородский округ, Люберцы, Пушкинский, Щелково, Ленинский, Подольск и Мытищи. Напомним, что в данном приложении на интерактивной карте сервиса представлены строящиеся, самовольные и аварийные объекты региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.