Главгосстройнадзор Подмосковья рекомендовал студентам МГСУ поучаствовать в конкурсе «BimSkills»

Уже в третий раз Министерство строительства и ЖКХ РФ проводит Всероссийский конкурс подготовки кадров для цифрового строительства «BimSkills». Главгосстройнадзор Московской области порекомендовал студентам-будущим строителям смело принимать в нем участие.

Отмечается, что за все время проведения конкурса в нем приняли участие несколько тысяч выпускников и студентов профильных вузов и колледжей из 400 образовательных организаций, в том числе Дальневосточного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

Конкурс неоднократно получал высокую оценку профильных общественных объединений и ведущих представителей строительной отрасли, проектных и строительных компаний, отмечались его положительные эффекты, влияющие на развитие строительной отрасли. Всю интересующую информацию о конкурсе можно посмотреть на данном сайте.