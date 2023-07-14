Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что Крым однажды будет украинским и украинский желто-синий прапор там подымет именно он.

Как заявил военачальник изданию Washington Post, он намерен взять Крым, правда тогда, когда у него для этого будут соответствующие средства.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - похвалился Залужный.

Комментирую бахвальство Залужного американское издание напомнило, что сразу несколько ключевых западных чиновников, беседуя с журналистами в частном порядке, не раз заявляли, что всерьез обеспокоены возможной реакцией России на попытки киевского режима добраться до Крыма военным путем.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.