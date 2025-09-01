Как вырастить огромный лук: гигантовод из Подмосковья поделился секретами в авторской методичке

Садовод из подмосковного Электрогорска Александр Чусов разработал и опубликовал уникальную методику выращивания овощей-гигантов. Секретами он также поделился с корреспондентом REGIONS.

Ключевым условием успеха, по мнению эксперта, является правильный подбор и подготовка почвы. Чусов считает, что земля должна поддерживаться во влажном состоянии, но без переувлажнения. Важно не допустить гниения корневой системы. В течение всего периода роста необходимо устанавливать специальные подпорки для луковых перьев, предотвращающие их повреждение под собственным весом.

«Смесь грунта можно приготовить самостоятельно: нейтральный торф, биогумус и агроперлит в следующем в соотношении: 50:30:20. Объем горшков — 200–500 мл. Если хотите, чтобы семена взошли быстрее, их можно предварительно замочить в аминосиле. <...> Когда лук станет достаточно большим — пересаживаем его в емкость 3–5 литров и в начале апреля переводим лук в теплицу», — советует садовод.

Садовод высказал мнение, что своевременное внесение питательных веществ позволяет луковице набирать массу в августе, когда перья начинают естественным образом отмирать. Сбор урожая гигантских овощей, согласно рекомендациям, оптимально проводить в начале сентября. В это время луковица достигает максимального размера и веса.

«Не забываем делать обработки от вредителей раз в 1–2 недели. По мере роста лука необходимо увеличивать количество воды для полива. К лету наше „чадо“ достигнет внушительных размеров. Его поливаем 3–4 литрами воды ежедневно», — добавил гигантоман.

