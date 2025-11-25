Главная ледовая арена в Долгопрудном откроется 1 декабря для катания в любую погоду

Жителей Долгопрудного приглашают встретить зиму на льду: 1 декабря в 17:00 состоится торжественное открытие главного городского катка, расположенного в Центральном парке Победы. Этот объект станет ключевой точкой зимнего досуга и массовых катаний в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Организаторы делают акцент на практической готовности и комфорте для посетителей. По словам директора объединенной дирекции парков г. о. Долгопрудный Сергея Пятковского, все подготовительные работы находятся на финишной прямой. Уже установлены борта, проложены специальные айс-маты с циркулирующим хладоносителем, и завершается поэтапная заливка. Толщина ледового покрытия достигает 10 см, что обеспечивает высокое качество катания. Вскоре на верхний слой будет нанесен фирменный логотип «Зима в Подмосковье».

Главное преимущество ледовой арены — современная система поддержания температуры льда. Это означает, что катание будет доступно бесплатно и, что особенно важно для Московского региона, в любую погоду, включая оттепели.

Для удобства горожан подготовлена теплая раздевалка. Также на катке будет работать пункт проката коньков, что позволяет приходить сюда даже тем, у кого нет собственного инвентаря.

Отметим, что открытие катка — это только начало. В течение всего зимнего сезона запланирована насыщенная программа: от массовых катаний для всех желающих до ярких ледовых шоу и спортивных соревнований. Городской каток в Центральном парке Победы обещает стать основным местом для активного и бесплатного зимнего отдыха в Долгопрудном.