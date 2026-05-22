Подмосковная компания вошла в федеральный проект «Производительность труда»

Компания из Лосино‐Петровского городского округа стала новым участником федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По случаю вступления в программу состоялось стартовое совещание с участием коллектива предприятия и специалистов Регионального центра компетенций Московской области. В ходе встречи были определены ключевые задачи и намечены этапы совместной работы.

ООО «Адриано» работает на рынке более 15 лет. Предприятие располагает производственной площадкой площадью 30 тыс. кв. м, где выпускаются разнообразные изделия из пластика. По итогам 2025 года объем производства достиг 1 тыс. тонн продукции в мес.

В рамках участия в проекте специалисты РЦК МО окажут компании комплексную поддержку и помогут внедрить принципы бережливого производства. Это позволит оптимизировать рабочие процессы, сократить издержки и минимизировать нежелательные потери на производстве.

Пилотным направлением для внедрения новых методик выбран процесс изготовления товаров из линейки «Садовая мебель». Именно здесь будут апробированы современные инструменты повышения эффективности.

