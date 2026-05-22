Необычный гость на набережной Дубны: волнистый попугай присоединился к стае воробьев

На набережной подмосковной Дубны местные жители стали свидетелями необычного зрелища. В стае привычных городских воробьев, серых и неприметных, внезапно обнаружилась ярко-желтая птица. Ею оказался волнистый попугай, который, судя по всему, сбежал из домашней клетки или потерялся. Экзотический пернатый держался рядом с местными «аборигенами» и, что любопытно, не выказывал никакого желания улетать, сообщил REGIONS.

«На набережной заметили попугайчика. Похоже, из-за такой жары экзотика решила перебраться поближе к нам. Хотя, скорее всего, птичка просто у кого-то улетела. Хозяева, отзовитесь! Попугайчик явно домашний и может нуждаться в помощи», — пишут неравнодушные жители.

Дубненцы активно делятся своими наблюдениями в социальных сетях и пытаются найти владельцев необычной потеряшки. Однако многих очевидцев поразил другой факт: местные воробьи не стали прогонять яркого чужака, а наоборот, позволили ему находиться внутри своей стаи. Могло ли на самом деле произойти настоящее «усыновление» в мире диких птиц, объяснила орнитолог, кандидат биологических наук Елена Зубкова.

«Они не „приняли“ попугая в стаю в социальном смысле, как это бывает у млекопитающих. Скорее всего, они просто терпят его рядом в тени или у источника воды, так как волнистый попугай не проявляет агрессии, не претендует на лидерство и не является прямым пищевым конкурентом. Яркий желтый цвет непривычен для воробьев, но если птица ведет себя спокойно и не нарушает их личных границ, стая быстро теряет к ней интерес и воспринимает как часть нейтрального фона. Это временное перемирие, продиктованное инстинктом выживания в экстремальную жару», — пояснила Елена Зубкова.

По словам специалиста, воробьи действительно являются стайными птицами. Однако при этом, как утверждает Зубкова, они довольно территориальны и проявляют агрессию по отношению к чужакам, особенно если те отличаются по внешнему виду или поведению.

Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам не оставлять найденного попугая без внимания. Но при этом, как подчеркивают эксперты, действовать следует крайне осторожно, чтобы не напугать перепуганную птицу еще больше. Попытки поймать ее резкими движениями могут привести к тому, что попугай улетит и уже не сможет выжить в непривычной для него дикой среде.

«Ни в коем случае нельзя гоняться за птицей, пытаться поймать ее сачком или голыми руками — от сильного стресса попугай может погибнуть или улететь еще дальше. Сейчас ему критически нужна вода. Поставьте рядом неглубокую емкость с чистой водой и насыпьте немного пшена, овсяных хлопьев или проса. Категорически нельзя кормить его хлебом или семечками. Если попугай ослаб от жары и голода, он может сам зайти в переноску или картонную коробку с едой. После этого коробку нужно аккуратно закрыть и отнести птицу в прохладное место, а затем связаться с местными волонтерами или ветеринарами», — предупреждает орнитолог.

