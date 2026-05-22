Круглосуточно и без остановок целую неделю: забеги вокруг парка Мира пройдут в Коломне

В субботу, 30 мая, в подмосковной Коломне даст старт благотворительная беговая акция под названием «Эстафета Добра». Ее организаторы выбрали необычный формат: на протяжении целой недели — круглосуточно и без единой остановки — жители и гости городского округа будут преодолевать дистанцию по маршруту, проложенному вокруг парка Мира. Таким способом авторы уникального бегового проекта стремятся привлечь общественное внимание к благотворительности и меценатству, сообщил REGIONS.

По информации издания, в этом году «Эстафета Добра» направит свою помощь фонду «Спорт для Жизни». Этой некоммерческой организации уже 12 лет. За это время фонд занялся развитием доступности любительского спорта на территории России. Его ключевая миссия, согласно информации организаторов, — создание равных возможностей для занятий спортом для людей с особыми потребностями.

Принять участие в акции может любой желающий. Стать бегуном несложно — для этого достаточно выйти на старт. Кроме того, каждый может проявить себя в роли мецената, то есть внести финансовый вклад в общее дело. Само участие в забеге является бесплатным. Первые бегуны начнут движение 30 мая в 9 часов утра, а финиширует эстафета 6 июня в 10 утра. Возрастное ограничение — 6+.

По данным издания, в этот раз акция выйдет далеко за пределы Коломны. Параллельно с основной эстафетой, которая проходит в подмосковном городе, забег будут поддерживать энтузиасты еще из пяти населенных пунктов страны. Речь идет об Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Согласно плану, каждый город будет бежать ровно сутки, после чего передаст символическую эстафету следующему муниципалитету. Таким образом, «добрая» беговая волна прокатится по всей России.

