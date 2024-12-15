Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Кремлевская новогодняя елка — вторая по высоте в Европе. К такому выводу пришли РИА Новости.

Главная елка России установлена на Соборной площади Кремля. Как отметило издание, она заняла почетное второе место по высоте среди натуральных деревьев в Европе. Ее высота составляет 34 м, а возраст дерева — 90 лет.

Но удивляют не только эти данные. Новогодняя красавица также имеет диаметр в 60 см, а размах нижних ветвей доходит до 8 м.

Кремлевская елка удерживает вторую позицию, уступая только венской елке, высота которой составляет 34 м. Среди других высоких елей в Европе также выделяются дерево в Риме — там его высота составляет 33 м. В Варшаве новогодняя елка в высоту достигает 27 м, а в Лондоне — 25 м.

Менее 25 м в высоту установлены елки в Вашингтоне (США) — 24 м. В Берлине дерево достигает 23 м, а в Праге — 22 м.

Интересно, что в таких азиатских городах, как Сеул (19 м), Токио (14 м), а также в эстонском Таллине (16 метров), новогодние деревья значительно ниже своих европейских соперников.

Также РИА Новости выяснили, какие искусственные елки в Европе являются самыми высокими. Так, в Сан-Паулу установили главное новогоднее дерево, высота которого составляет 53 м. В Мадриде — 37 м. В индонезийской Джакарте искусственная елка достигает высоты в 33 м.

Кремлевская елка продолжает радовать жителей и гостей столицы, становясь символом новогодних праздников, а ее внушительные размеры вызывают восхищение у всех, кто приходит полюбоваться на нее.

Ранее стало известно, что главная новогодняя ель России прибыла в Кремль из подмосковного леса.