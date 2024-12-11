Главную новогоднюю елку России отправили из Подмосковья в Кремль

Главную новогоднюю елку России погрузили в 30-метровый фургон и повезли из Можайского округа на Соборную площадь в Москву. Там дерево установят и украсят шарами, игрушками, гирляндами и другими элементами декора. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Московской области.

«Будем ехать аккуратно, со скоростью не более 60 км/час, внимательно соблюдать дистанцию. Вес трейлера — семь тонн, так что надо быть очень осторожным. Елку готовили два дня — каждую веточку притягивали веревкой к стволу, чтобы ни одна не сломалась. Все тщательно закрепили, так что можно отправляться в путь», — сказал Дед Мороз.

Перед отправкой елки для гостей организовали праздничную программу — мастер-классы, театрализованное представление, выступления хореографического коллектива «Грильяж», вокальной группы «Непоседы», ансамблей песни «Калинушка» и другие активности. Девятиклассница из Можайска Дарья призналась, что впервые оказалась на таком празднике и осталась довольна, потому что приобрела новогоднее настроение.

Дерево спилили в понедельник, оно соответствует всем необходимым критериям. Лесничий Махач Ширинов отметил, что это уже третья ель из Можайского округа, которая отправилась на Соборную площадь. Традиция устанавливать живую ель в Кремле появилась в 1996 году, с 2007 года ее доставляют исключительно из Подмосковья. После Нового года из елки сделают сувениры и подкормку животных в зоопарках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.