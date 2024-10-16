ГЛАВНАЯ СТРАНИЦАОТКРЫТОЕ ВЕДОМСТВОНОВОСТИ ГЛАВА ФАС: ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ

Речь идет о реализации Указа Президента России от 07.05.2024 № 309. ФАС России совместно с Минстроем и Минэкономразвития России разрабатывают долгосрочную программу по строительству, реконструкции и ремонту систем ЖКХ с общим объемом финансирования 4,5 трлн рублей до 2030 года.

Для достижения указанных целей необходимо своевременно вносить изменения в законодательство. Правительство РФ приняло постановление, внедряющее механизм долгосрочных индексов платы граждан. Он дает возможность регионам резервировать в индексах инвестиционную составляющую, что позволяет упростить привлечение инвестиций и гарантирует инвестору получение средств в каждом году реализации концессионного соглашения. Как отметил руководитель службы, воспользоваться механизмом можно уже сейчас – до 10 ноября 2024 года при установлении тарифов на 2025 и последующие годы.