Работающие пенсионеры, за которых в 2025 году поступали страховые взносы в Социальный фонд России, получат перерасчет пенсий с августа 2026 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Перерасчет будет произведен автоматически на основании суммы взносов, перечисленных работодателем в прошлом году в пенсионную систему. Право на прибавку возникает вне зависимости от продолжительности трудовой деятельности в 2025 году — достаточно одного месяца работы.

При этом конкретный размер увеличения пенсии напрямую зависит от периода, в течение которого пенсионер продолжал трудиться, и суммы поступивших за него взносов. Данная процедура является ежегодной и не требует подачи дополнительных заявлений от граждан.

