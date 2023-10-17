«Вселенная возвращает все»: ясновидящая рассказала, почему нельзя держать обиду

Простить, отпустить и забыть советуют и в церкви, и эзотерики. Но если в Библии сказано, что Господь прощал, терпел и нам велел, то эзотерика смотрит на прощение несколько по-другому.

Как считает известная ясновидящая Инна Мишина, человек, накапливая в сердце злость и обиду, разрушает сам себя. По ее словам, обида — это негативная эмоция, которая, разрастаясь, заполняет всего человека, и он начинает посылать ее во вселенную.

«Это опасно, потому что вселенная возвращает то, что в нее отправляешь. Послал обиду — получи больше ситуаций, в которых тебе будет еще обиднее. Так формируется привычка обижаться, и человек все больше начинает чувствовать себя несчастным», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прощение, по ее словам, не только помогает забыть о неприятной ситуации, но и влияет на здоровье человека.

«Удерживание злобы и обиды внутри себя может привести к стрессу, тревожности, депрессии и даже болезням. Прощение, напротив, способствует снижению стресса и уровня агрессии, ведет к улучшению общего самочувствия», — пояснила ясновидящая.

Это, добавила она, вовсе не означает, что нужно непременно мириться с обидчиком. Нет никакой необходимости восстанавливать отношения с тем, кто с вами плохо поступил.

«Прощение в первую очередь — это подарок себе. Это способ найти внутренний покой и освободиться от тяжести обиды и злобы. Простить не всегда просто, оно может потребовать времени и усилий, но способно принести вам мир и гармонию», — заключила Мишина.

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