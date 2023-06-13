Многие дети этим летом поедут отдыхать в лагерь, где будут находиться без присмотра родителей. О том, как не допустить вредного влияния на подростков во время отдыха и предостеречь его от курения и употребления алкогольных напитков, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.

«Главная задача взрослых — научить ребенка говорить «нет» на то, что ему не нравится. Объясните подростку, что он не должен бояться выглядеть «белой вороной», отказавшись, от сигарет или алкоголя», — рассказал Холдин.

Эксперт подчеркнул, что подросток должен осознавать, что нужно иметь свое четкое мнение и позицию и действовать только согласно своим желаниям. Также родителям важно объяснить ребенку о положительных моментах здорового образа жизни и негативных последствиях от вредных привычек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.