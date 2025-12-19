Скромная сеть из трех подмосковных пекарен, названная в честь дочери владельца, в одночасье превратилась в один из самых обсуждаемых региональных бизнесов после того, как ее хозяин задал вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Журналисты REGIONS посетили заведение в Люберцах, чтобы своими глазами увидеть, как работает производство, получившее неожиданную всероссийскую славу.

В штате всей сети, включающей точки в Жуковском, Москве и Люберцах, трудятся всего 10 человек — по два-три пекаря в каждой пекарне. Это типичный пример небольшого, но устоявшегося семейного бизнеса, который существует уже восемь лет.

Пекарь по имени Гуля, отвечая на вопрос о секрете вкуса их продукции, была категорична: «Конечно, душу в первую очередь». В ассортименте — от классических круассанов, как сладких, так и с сытными начинками, до специального каравая, которым здесь надеются однажды угостить президента. Его рецепт, по словам пекарей, прост и честен: молоко, сливочное масло, яйца, сахар, дрожжи и соль.

При этом владелец Денис Максимов сохранил здоровый подход, пообещав, что в случае визита высокого гостя будут печь «лучше, чем обычно», хотя «и обычно очень хорошо печем».

