Главное — здоровье детей: каширский педиатр получила медаль от Минздрава за 40 лет служения людям

Татьяна Валентиновна более 40 лет работает в системе здравоохранения. В Каширу она приехала в 1984 году и с тех пор посвятила себя детской медицине. Сегодня под ее ответственностью — более 10 тыс. маленьких пациентов из города и сельских поселений округа.

Татьяна отмечает, что ее работа не ограничивается лечением: нередко приходится убеждать родителей в важности профилактики и вакцинации детей.

За многолетний труд и вклад в развитие детского здравоохранения Татьяна Пономарева неоднократно поощрялась наградами, а новая медаль стала признанием её профессионализма и преданности делу.