Главное — здоровье детей: каширский педиатр получила медаль от Минздрава за 40 лет служения людям
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева награждена медалью Министерства здравоохранения России «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Татьяна Валентиновна более 40 лет работает в системе здравоохранения. В Каширу она приехала в 1984 году и с тех пор посвятила себя детской медицине. Сегодня под ее ответственностью — более 10 тыс. маленьких пациентов из города и сельских поселений округа.
Татьяна отмечает, что ее работа не ограничивается лечением: нередко приходится убеждать родителей в важности профилактики и вакцинации детей.
За многолетний труд и вклад в развитие детского здравоохранения Татьяна Пономарева неоднократно поощрялась наградами, а новая медаль стала признанием её профессионализма и преданности делу.