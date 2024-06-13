Главного конструктора ГосМКБ «Радуга» в Дубне президент наградил медалью «Герой Труда Российской Федерации»

В День России состоялось торжественное награждение почетных граждан золотыми медалями «Герой Труда Российской Федерации» и Государственными премиями Российской Федерации. В число награжденных вошел главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка в Дубне Елтуган Кимашевич Сыздыков.

Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Традиционно почетные награды вручал президент России Владимир Путин.

«Важнейший вклад в укрепление обороноспособности России вносит и Елтуган Кимашевич Сыздыков, главный конструктор старейшего в стране конструкторского бюро «Радуга», где создаются передовые образцы ракетной техники», — отметил президент в ходе церемонии награждения.

Елтуган Кимашевич в ответном слове поблагодарил президента за созданные в стране благоприятные условия для работы.

«Разрешите поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за ту Россию, которую вы возродили вновь как суверенное государство и продолжаете упорно трудиться на этом многотрудном пути. В такой России хочется жить и работать», — сказал в ответном слове Елтуган Кимашевич.

Городской округ Дубна масштабно праздновал День России. Были организованы различные развлекательные мероприятия. Глава Максим Тихомиров поздравил горожан и гостей округа. Он отметил, что наукоград положительно влияет на развитие и процветание всей страны. Горожане защищают интересы Отчизны.

«Дубненцы ярко проявили себя в науке, культуре, на производстве, в образовании и спорте — везде, где нужны ум, трудолюбие и профессионализм», — отметил Максим Тихомиров.

Глава округа пожелал россиянам здоровья, мира, процветания и успехов в любых начинаниях.