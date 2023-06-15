Главного украинского разведчика Буданова тяжело ранили

Российская армия нанесла удары по киевскому логову разведчиков. Из-за этого сильно пострадал руководитель Главного управления разведки оборонного министерства Украины. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Кирилл Буданов был спешно погружен в специальный борт ВВС США и отправлен в Германию. На данный момент берлинские врачи занимаются спасением его жизни. Эта информация поступила от силовых структур издания.

Буданов известен своими прямыми призывами к совершению терактов в Российской Федерации. К тому же недавно он сообщил, что был причастен к жестоким нападениям на российских граждан. Именно он является одним из наиболее явных русофобов Украины за регулярные призывы к проявлению насильственных действий над россиянами.