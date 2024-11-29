Главную ель Каширы украсили яркой гирляндой и игрушками

Главный символ Нового года в Кашире-2 украсили разнообразными игрушками и длинной яркой гирляндой. Зеленая ель на стадионе «Энергетик» в скором времени засветится и будет еще больше радовать жителей.

На стадионе с главной елью в Кашире пройдут праздничные мероприятия, которые стартуют традиционно вместе с проектом «Зима в Подмосковье» 1 декабря. Зажгут иллюминации, а также проведут развлекательную программу для создания праздничного настроения уже с первого дня календарной зимы.

Как отметила администрация округа Кашира, в муниципалитете установят 21 нарядную ель. Располагаться праздничные деревья будут в разных микрорайонах и населенных пунктах муниципалитета. В некоторых локациях ели будут живыми.

Так, установят новогодних красавиц на улице Иванова, на набережной и площади перед Ожерельевским ДК и рядом с ТЦ «Ока».

Зеленые праздничные деревья также появятся в Тарасково, Корыстово, Богатищево, Зендиково, Ледово, Каменке, Никулино, Барабаново, городском парке отдыха в Кашире-2 и «Дубовой роще» в Ожерелье.

Живые ели, которых в списке шесть, определили для таких населенных пунктов как Центролит, Новоселки, Большое Руново, Топканово, а также для улиц Стрелецкая и Советская.

Все работы по монтажу, закреплению и украшению пушистых деревьев завершат к первым зимним мероприятиям, то есть, до 1 декабря.