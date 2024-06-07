Главную медсестру назначили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии

«Наша новая коллега имеет высшее медицинское образование и опыт работы более 30 лет, в том числе в должностях главной и старшей медицинской сестры различных медицинских учреждений. За успешную работу она неоднократно отмечалась благодарностями Министерства Здравоохранения Российской Федерации», — отметил главный врач МОНИИАГ Артур Шахназарян.