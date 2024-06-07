Главную медсестру назначили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии
Фото: [ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского]
Ольга Чуралева будет исполнять обязанности главной медицинской сестры в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени академика В. И. Краснопольского. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наша новая коллега имеет высшее медицинское образование и опыт работы более 30 лет, в том числе в должностях главной и старшей медицинской сестры различных медицинских учреждений. За успешную работу она неоднократно отмечалась благодарностями Министерства Здравоохранения Российской Федерации», — отметил главный врач МОНИИАГ Артур Шахназарян.
Он выразил надежду, что такие кадровые перемены поспособствуют дальнейшему развитию медучреждения. В ведомстве уточнили, что Чуралева будет возглавлять работу среднего и младшего медицинского персонала.
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