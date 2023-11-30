Главную новогоднюю ель страны доставят в Кремль из Подмосковья в середине декабря

Главную новогоднюю ель страны, которая украсит Соборную площадь, спилят 11 декабря в подмосковном Щелково, а уже 13 декабря ее доставят в Кремль, сообщила пресс-служба Управления делами президента РФ.

В этому году отбор главной новогодней ели страны длился несколько месяцев. В итоге было выбрано дерево, возраст которого составляет восемьдесят четыре года, а высота — двадцать пять метров.

Также важна визуальная привлекательность, пирамидальная форма кроны, равномерный насыщенный охват хвои и отсутствие сухих и сломанных ветвей. Размах веток выбранной ели составляет десять метров, а диаметр ствола — шестьдесят сантиметров.

Также важным условием было то, чтобы к выбранной новогодней ели был удобный подъезд. Это необходимо для того, чтобы не пострадали растущие по соседству с ней деревья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об устройстве лесопарковых зон в регионе.