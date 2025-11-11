Главные задачи округа: в Павловском Посаде обсудили подготовку к зиме, ремонт улиц и водоснабжение

В Павлово-Посадском городском округе прошло еженедельное оперативное совещание под руководством главы округа Дениса Семенова. Основное внимание было уделено работе ЖКХ, благоустройству и подготовке к зимнему сезону.

11 ноября на ВЗУ-2 будет временно отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 14:00 для проведения плановых работ АО «Мособлводоканал». В ЖКХ отмечено устранение утечки по адресу 1 Мая, 40Б. Сложнее ситуация с горячей водой в доме №133 в Рахманово: председатель ЖСК «Юность» пока не решает проблему, хотя «Мособлводоканал» готов помочь. Руководству округа поручено обсудить вопрос с жильцами.

Отдельное внимание уделено восстановлению территорий после раскопок: ресурсоснабжающим организациям необходимо представить план благоустройства нарушенных участков.

Кроме того, службы округа должны подготовиться к зиме: техника должна быть готова к первому снегу, дворники на местах, а контракты на ремонт аварийных ям — заключены. Параллельно ведутся работы по демонтажу украшений, посвященных Дню Победы, и установке новогодних инсталляций.