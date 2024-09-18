Главный диетолог Подмосковья Пичугина перечислила продукты, которые защитят от последствий стресса
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Продукты, содержащие качественный белок, например, рыба и морепродукты, индейка, баранина, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты, сыры, помогут защитить организм от последствий стресса. Об этом рассказала главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
По ее словам, мужчинам нужно съедать до 95 граммов белка в день, женщинам — до 90 граммов. Она также советует не исключать из рациона полезные жиры, которые содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо, растительных маслах первого отжима. В рацион питания стоит включать антиоксиданты, которые защитят клетки от повреждения активными формами кислорода (окисления). Антиоксидантными свойствами обладают витамины С, Е, А, бета-каротин (ярко окрашенные фрукты и овощи), селен (зерновые, яйца, сыры), экстракт зеленого чая, Омега-3 (рыба, печень трески, семена льна, авокадо, орехи). Кроме того, Пичугина уточнила, что организму необходимы астаксантин (водоросли, красная рыба, икра), ликопин (красные и розовые овощи и фрукты), коэнзим Q10 (кунжут, скумбрия, шпинат), ресвератрол (синие и фиолетовые фрукты и ягоды).
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