Главный диетолог Подмосковья Пичугина перечислила продукты, которые защитят от последствий стресса

По ее словам, мужчинам нужно съедать до 95 граммов белка в день, женщинам — до 90 граммов. Она также советует не исключать из рациона полезные жиры, которые содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо, растительных маслах первого отжима. В рацион питания стоит включать антиоксиданты, которые защитят клетки от повреждения активными формами кислорода (окисления). Антиоксидантными свойствами обладают витамины С, Е, А, бета-каротин (ярко окрашенные фрукты и овощи), селен (зерновые, яйца, сыры), экстракт зеленого чая, Омега-3 (рыба, печень трески, семена льна, авокадо, орехи). Кроме того, Пичугина уточнила, что организму необходимы астаксантин (водоросли, красная рыба, икра), ликопин (красные и розовые овощи и фрукты), коэнзим Q10 (кунжут, скумбрия, шпинат), ресвератрол (синие и фиолетовые фрукты и ягоды).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.