Главный маркер обмана: что никогда не сделает честный продавец на маркетплейсе

Количество мошеннических схем в интернет-торговле не снижается, и маркетплейсы стали одной из главных мишеней злоумышленников. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» перечислил ключевые правила, которые помогут покупателям сохранить деньги и не попасться на уловки. Среди советов — отказ от переходов по ссылкам, проверка товара в пункте выдачи и осторожность при виде слишком низкой цены.

Эксперт Игорь Балынин предупреждает: безопасность начинается с выбора площадки. Оплачивать покупки и общаться с продавцами стоит исключительно на официальном сайте маркетплейса. Добросовестные реализаторы никогда не просят покупателя перейти в мессенджеры или на сторонние ресурсы. Любая полученная ссылка — потенциальная угроза загрузить вредоносное ПО.

Второй тревожный звоночек — манипулятивные сообщения. Угрозы, истории о блокировке средств или срочной необходимости перевести деньги должны насторожить мгновенно. В таких случаях эксперт советует не вступать в диалог, а сразу фиксировать факт в службе поддержки.

При получении заказа в пункте выдачи Балынин рекомендует не торопиться. Стоит внимательно проверить комплектацию и качество товара. Если обнаружены расхождения, лучше сразу отказаться от покупки.

Оптимальный способ оплаты — постоплата, то есть расчет при получении. Это избавит от лишних хлопот с возвратом средств, если товар не подойдет, и позволит без задержек направить деньги на другую покупку.

Эксперт также призывает не вестись на слишком низкую цену. Дешевизна часто сигнализирует о скрытых недостатках, о которых производитель пишет мелким шрифтом в характеристиках. Покупатели, ориентирующиеся только на картинку, рискуют получить не то, что ожидали. Если остаются сомнения, единственно верное решение — звонок в техподдержку маркетплейса.