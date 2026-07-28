Сторонники экс-министра Федорова готовят марш на офис Зеленского

Сторонники бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, отправленного в отставку 15 июля, готовят марш на офис президента в Киеве. Об этом пишет Lenta.ru.

По данным источников, Офис президента дал указание о запуске кампании по дискредитации Федорова. В ответ его сторонники, понимая ограниченность ресурсов, намерены усилить давление и провести марш в центре Киева. Акция, по предварительным данным, должна пройти от парка Шевченко до площади Франко, которая находится неподалеку от Офиса президента.

Напомним, Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Официальной причиной названы разногласия с тогдашним главкомом ВСУ Александром Сырским: экс-министр выступал за увеличение закупок дронов и развитие технологий, тогда как Сырский настаивал на сохранении текущих поставок артиллерийских снарядов. Однако, по мнению ряда украинских политиков и СМИ, увольнение связано также с конфликтом интересов и сближением Федорова с так называемыми грантовыми кругами, финансируемыми Западом.

Отставка Федорова вызвала массовые уличные протесты по всей Украине — митингующие требовали его возвращения на должность. Теперь, по данным Telegram-каналов, готовится новая акция, которая может пройти непосредственно у стен Офиса президента. Официального подтверждения информации о марше со стороны штаба Федорова или ОП на момент публикации не поступало.

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