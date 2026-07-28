Самый безопасный спорт или маркетинговая ловушка: как скандинавская ходьба вредит суставам

Скандинавская ходьба, которую еще недавно многие считали занятием исключительно для пенсионеров, переживает новую волну популярности. Все чаще с палками выходят на прогулку молодые люди. Однако такой формат активности подходит далеко не всем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал фитнес-тренер Дмитрий Савельев.

По словам специалиста, главная проблема заключается в том, что многие воспринимают скандинавскую ходьбу как абсолютно безопасный вид спорта и начинают заниматься без подготовки и освоения техники.

«Чаще всего я вижу людей, которые просто идут с палками, не используя их по назначению. В таком случае человек получает разве что дополнительный вес в руках, а не ту нагрузку, ради которой эта техника вообще создавалась. Неправильная постановка палок перегружает плечевые суставы, локти и кисти, особенно если заниматься долго», — рассказал Савельев.

Эксперт отметил, что еще одна распространенная ошибка — использование палок неподходящей длины. По его словам, слишком высокие палки заставляют поднимать плечи и перенапрягать мышцы шеи, тогда как слишком короткие вынуждают постоянно наклоняться вперед.

«После таких прогулок люди удивляются, почему у них начинает болеть шея или поясница. Причина обычно не в самой ходьбе, а в неверно подобранном инвентаре и технике», — пояснил тренер.

Савельев добавил, что скандинавская ходьба может оказаться вредной для людей с обострением заболеваний суставов верхних конечностей или свежими травмами плечевого пояса.

«Если есть воспаление в плечевом суставе, локте или кисти, постоянное отталкивание палками может только усилить болевой синдром. В таких случаях формат нагрузки лучше обсудить с врачом и личным тренером», — подчеркнул он.

При этом неожиданным плюсом скандинавской ходьбы тренер назвал не столько развитие выносливости, сколько влияние на осанку.

«Когда человек действительно осваивает правильную технику, он начинает лучше чувствовать положение корпуса и работу лопаток. Это полезно для людей, которые весь день сидят за компьютером», — отметил Савельев.

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