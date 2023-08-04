Главный нарколог Минздрава Подмосковья объяснил, почему нельзя пить алкоголь в жару

Даже небольшая доза выпитого в жаркую погоду алкоголя может привести к более выраженной интоксикации организма и потере влаги. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

«Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара. И человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи», — пояснил Холдин.

Кроме того, по его словам, обезвоживание приводит к повышению риска образования тромбов, так как кровь становится гуще.

В сильную жару нарколог советует пить прохладную минеральную воду, которая восполнит дефицит воды и солей.