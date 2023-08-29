Главный нарколог Подмосковья дал советы, которые помогут уберечь ребенка от употребления наркотиков и табака

Родителям в связи с приближением нового учебного года стоит задуматься о том, как организовать детский досуг после учебы в школе, чтобы уберечь его от прогулок в сомнительных компаниях и употребления никотиносодержащих и наркотических веществ. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Специалист посоветовал записать школьника на занятия, которые ему будут нравиться. Например, на танцы, в музыкальную, художественную или театральную студию, занятия спортом и так далее. Также он советует выстраивать в семье доверительные отношения, чтобы у ребенка не было мыслей об употреблении наркотиков или табака.