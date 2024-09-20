Главный нарколог Подмосковья Холдин предупредил об опасности сочетания кофе и сигарет

Кофе и сигареты не стоит употреблять совместно, потому что это может нанести вред здоровью. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Как известно, кофе обладает стимулирующим и бодрящим эффектом. Но один из эффектов кофе — сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты также вызывают спазм. Все это ведет к повышению артериального давления», — рассказал врач.

По его словам, такое сочетание повысит риск инсульта и других сердечно-сосудистых проблем, а также может привести к развитию проблем с ЖКТ. Холдин добавил, что такой негативный эффект могут вызвать и электронные сигареты.

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